Бывшего американского дипломата Фогеля арестовали за оборот наркотиков в Москве

Транспортные полицейские озвучили подробности уголовного дела в отношении бывшего дипломата из США Марка Фогеля. Он подозревается в контрабанде и незаконном обороте наркотиков.

По данным силовиков, иностранец прилетел в Москву из Нью-Йорка вместе с супругой. Несмотря на маскировку, ему не удалось обмануть работников таможни в Шереметьево. У подозреваемого нашли в кроссовках спрятанные два вида наркотиков.

Учитывая его статус, полицейские добились ареста для Фогеля. Стражи порядка также выяснили, что супруга экс-дипломата успела до обыска в квартире избавиться от свертка, в котором также могло быть запрещенное вещество.