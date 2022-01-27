Легендарный британский инвестор Джереми Грэнтэм предсказал развал мировой экономики

Миру стоит приготовится к обвалу глобальной экономической системы и, как следствие, инфляции и дефициту рабочей силы. Такое заявление сделал известный инвестор-миллиардер из Великобритании Джереми Грэнтэм, передает Bloomberg.

Ранее Грэнтэм предсказал возникновение так называемого «пузыря доткомов» 1995-2001 годов, а также мирового финансового кризиса в 2007-м, благодаря чему стал одним из самых известных инвесторов в мире. По его словам, очередной обвал экономики уже не за горами.

«Существует лишь ограниченное количество дешевой нефти, дешевого никеля, дешевой меди, и мы начинаем приближаться к некоторым из этих границ», — объяснил свою позицию финансист.

Он добавил, что стихийные бедствия, которые происходят все чаще и становятся только масштабнее из года в год, приводят к уменьшению плодородной почвы, а также серьезно усложняют процесс ведения сельского хозяйства.

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Более того, по словам Грэнтэма, уже сейчас ощущается нехватка сырья и кадрового состава в ряде важных производственных цепочек. При этом, отметил инвестор, геополитическая напряженность только растет, а значит миру потребуется некая разрядка, сигналом для которой и будет падение мировой экономики.

В заключение финансист заявил, что на восстановление миру потребуется несколько десятков лет.