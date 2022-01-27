Медведев указал на низкий уровень подготовки Зеленского к работе президентом

Работа Владимира Зеленского на посту президента Украины не вызывает разочарования. На это указал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик посетовал, что деятельность украинского главы ведет к разрушению государства.

«Он меня ни в чем не разочаровал. Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины», — отметил Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.