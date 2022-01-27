В Рязани работодателям посоветовали увольнять антипрививочников

Депутат Рязанской облдумы Станислав Подоль посоветовал работодателям увольнять антипрививочников и отправлять их «за забор». Такое заявление он сделал на очередном заседании местного парламента. Народный избранник подчеркнул, что в связи с пандемией коронавируса необходимо переходить к более жестким мерам контроля вакцинации.

«Было предписание по прививкам до 80% населения? Надо его выполнять. Иди за забор и там рассказывай, что ты не хочешь прививаться», — подчеркнул Подоль.

Как только его заявление появилось в СМИ, депутат поспешил объяснить, что подразумевал вовсе не увольнение, а работу удаленно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал людей, которые убеждают окружающих отказаться от вакцинации, «опасными дураками».