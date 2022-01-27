Власти Хиросимы предложили провести саммит G7 в их городе

Город Хиросима может стать местом проведения саммита G7 в 2023 году. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и глава МИД Есимаса Хаяси получили соответствующее прошение от местных властей.

Запрос направили губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки и мэр одноименного города Кадзуми Мацуи. По словам последнего, Хиросима идеально подходит для проведения международных мероприятий.

«Кроме этого, эффективным было бы проводить обсуждение различных вопросов международного значения, приняв реальность последствий атомных бомбардировок в городе, который сам по себе уже символизирует мир», — отметил мэр.

Ранее стало известно, что встреча министров иностранных дел стран G7 пройдет 12-14 мая. Мероприятие состоится в Германии.