Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Жириновский предложил присвоить депутатам Госдумы воинские звания

Россия
Жириновский предложил присвоить депутатам Госдумы воинские звания

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил присвоить всему депутатскому корпусу воинские звания из-за «осложненной ситуации в мире». Об этом он написал в своем Telegram-канале, на всякий случай уточнив, какие звания должны получить депутаты тех или иных партий.

«Предлагаю присвоить внеочередные воинские звания всему депутатскому корпусу. Всем депутатам-коммунистам — звание ефрейтора, эсерам — сержанта, "Единой России" — лейтенанта, а ЛДПР — полковника. Ну а мне отдельно генерал-майора — его еще первый президент России [Борис Ельцин] мне присвоил, но до сих пор это решение не оформлено», — пишет Жириновский.

Ранее либерал-демократ в эфире «Комсомольской правды» заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит «паковать чемоданы» и бежать из страны. По его словам, украинцы уже «раскупают спички, соль, гречку и так далее».

#россия #госдума #лдпр #депутаты