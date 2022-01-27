Жириновский предложил присвоить депутатам Госдумы воинские звания

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил присвоить всему депутатскому корпусу воинские звания из-за «осложненной ситуации в мире». Об этом он написал в своем Telegram-канале, на всякий случай уточнив, какие звания должны получить депутаты тех или иных партий.

«Предлагаю присвоить внеочередные воинские звания всему депутатскому корпусу. Всем депутатам-коммунистам — звание ефрейтора, эсерам — сержанта, "Единой России" — лейтенанта, а ЛДПР — полковника. Ну а мне отдельно генерал-майора — его еще первый президент России [Борис Ельцин] мне присвоил, но до сих пор это решение не оформлено», — пишет Жириновский.

Ранее либерал-демократ в эфире «Комсомольской правды» заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит «паковать чемоданы» и бежать из страны. По его словам, украинцы уже «раскупают спички, соль, гречку и так далее».