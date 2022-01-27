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Читатели Le Figaro раскритиковали результаты опроса по «нападению» РФ на Украину

Политика
Читатели Le Figaro раскритиковали результаты опроса по «нападению» РФ на Украину

Больше половины жителей Франции верят в планы России по «вторжению» на Украину, согласно результатам опроса. Читатели Le Figaro резко отреагировали на такие итоги.

Французы дали понять, что их искренне задела и разозлила американская тактика по продвижению идеи «нападения» на Украину со стороны РФ. Они отказались верить в пропаганду и выразили это в Сети. По мнению некоторых читателей Le Figaro, такая политическая стратегия призвана решить другие задачи.

«Ну что за вздор — все эти россказни про нападение России на Украину! <...> Все это — дергания на публику, чтобы скрыть темные делишки нашей власти, скрыть их как бы завесой», — подчеркнул один из пользователей.

Читатели назвали этот конфликт «внутренним делом украинцев» и подвергли критике действующего французского президента Макрона. Также они сделали вывод, что российские представители власти не поддерживают тактику вооруженных действий.

Отметим, что в Кремле заявления западных СМИ о готовящемся «нападении» России на Украину опровергли. Нападки со стороны Запада в Москве назвали предлогом, чтобы разместить у российских границ ВС НАТО.

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