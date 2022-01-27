Дмитрий Медведев: Запад использует Украину для давления на Россию

США и Европе Украина не нужна. Ее используют для давления на Россию, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В беседе с журналистами российских СМИ Медведев отметил, что сейчас Украина является игрушкой в руках Запада. НАТО в том числе хочет достичь определенных целей с помощью Киева.

«Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и, прежде всего, в руках, естественно, Соединенных Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию», — пояснил Медведев.

Ранее зампредседателя СБ России прокомментировал серию переговоров по гарантиям безопасности. Диалог и умение договариваться являются единственным способом избежать военного столкновения, процитировали Медведева на телеканале «360».