«России устроили цугцванг». Bloomberg раскрыл детали ответа США по гарантиям безопасности

Вечером 26 января в Министерство иностранных дел РФ с неожиданным визитом нагрянул американский посол в Москве Джон Салливан. Он привез на Смоленскую-Сенную площадь письменный ответ НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности, который на прошлой неделе требовал глава МИД Сергей Лавров.

Подробности документа неизвестны. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен попросил не публиковать тезисы, изложенные на бумаге, взамен пообещав поступить так же, когда Москва предоставит свой письменный ответ.

Если верить Блинкену, в документе изложены «очень позитивные вещи», доказывающие, что Вашингтон готов к дипломатии и сотрудничеству. Также там прописано, что Североатлантический альянс не планирует отказываться от принципа «открытых дверей», изложенного ранее. Госсекретарь признался, что в составлении письменного ответа участвовали президент Джозеф Байден и «союзники», в том числе на Украине.

«Мы открыты для диалога, мы предпочитаем дипломатию, — заявил Блинкен. — России остается решить, как реагировать».

Global Look Press / Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Впрочем, западным журналистам все же удалось разжиться некоторыми подробностями. Агентство Bloomberg со ссылкой на «человека, знакомого с документом и попросившего не называть его имени» сообщает, что официальный ответ США на предложения по гарантиям безопасности уместился на трех страницах.

В его содержании ничего сенсационного нет, утверждает инсайдер. В основном это ранее озвученные позиции американской стороны и несколько «предложений». В число последних входит «повышение прозрачности при проведении военных учений». США также подтвердили готовность не размещать военный контингент и ракеты средней дальности на Украине, потребовав того же самого от России.

Источник Bloomberg добавил, что Соединенные Штаты попросили повысить «прозрачность в области противоракетной обороны и контроля над вооружениями». Энтони Блинкен официально заявил, что теперь Белый дом ждет ответ Москвы по перечисленным позициям.

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Известный российский политолог Марат Баширов уверен, что «краеугольный камень» американской позиции по гарантиям безопасности содержится не в самом документе, а в просьбе Блинкена не публиковать его текст.

«Казалось бы, они [США] уже все сказали на брифингах. Они категоричны, непреклонны. Чуть ли не устраивают России цугцванг. Но при этом не публикуют документ со своим ответом и просят РФ его не публиковать. Зачем, казалось бы, что-то скрывать, если все и так озвучено? Или не все? И есть некие тезисы, которые смертным узнать не разрешено? Потому что это может быть расценено как "зрада". Некое потенциальное понятийное соглашение, устраивающее обе стороны», — считает эксперт.

По мнению Баширова, Соединенные Штаты боятся показаться слабыми, поэтому конкретику предпочитают не озвучивать. При этом одновременно с новостями о переданном Салливаном письменном ответе американский телеканал CBS передает, что Белый дом отказался от санкций против президента Владимира Путина. По крайней мере, пока.

«На данный момент Белый дом решил не делать этого [вводить санкции против Путина]. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, это создаст некоторые технические трудности», — сообщила корреспондент CBS Маргарет Бреннан.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

В ответе Москвы на документ, переданный Джоном Салливаном, многое будет зависеть от ситуации на границе между РФ и Украиной. При этом положение дел в Донбассе старается урегулировать даже официальный Париж: президент Эмманюэль Макрон, кажется, всерьез вознамерился сдвинуть «нормандский формат» с мертвой точки.