Президент России Владимир Путин примет участие в траурной церемонии в честь годовщины со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мероприятие пройдет на Пискаревском мемориальном кладбище, где похоронены жертвы блокады и защитники города. Его посетит Владимир Путин. Российский лидер возложит на могилы траурные цветки и венки.

В честь 78-й годовщины со дня освобождения города сегодня в Северной столице пройдет ряд молодежных акций и выставок. Памяти погибших также будет посвящен и полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.