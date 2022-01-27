Война с НАТО, катастрофа для Украины, ответ России Штатам. Главное из интервью Медведева

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ. Он ответил на самые актуальные вопросы об отношениях с Украиной, США, НАТО и Китаем. Все самое главное — в материале «Политики Сегодня».

Об Украине

Украина как государство не представляет интереса для США и европейских стран. Они возомнили эту страну игрушкой и используют ее для давления на Россию, а заодно и Китай, заявил замглавы Совбеза.

«Напряженность [на Украине] прежде всего связана с этим, а с другой стороны она связана с тем курсом, который проводит сама Украина в последние годы», – подчеркнул Медведев.

Некомпетентность Владимира Зеленского, который стал президентом, не имея никакого политического опыта, обернется для Украины катастрофическими последствиями. Страна во главе с таким лидером может быть полностью разрушена, убежден Дмитрий Медведев. Сам он признался, что не разочарован политикой украинского президента, поскольку тот делает ровно то, что «должен был делать человек с уровнем его подготовки».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Об участии США в переговорах по Донбассу

Комментируя возможность расширения нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина) и подключения к переговорам представителей США, Медведев отметил, что Вашингтону особое приглашение и не потребуется. Американцы, по его словам, уже вступили в игру. Правда, негласно.

«Они активно влияют на украинцев, пытаются нам создавать проблемы. В этом плане пусть уж они открыто участвуют и ведут какие-то переговоры, используют свои каналы для влияния на Украину. Никто не против этого, главное, чтобы исполнялись Минские соглашения. С этим основная проблема», – объяснил бывший президент России.

Про гарантии безопасности

Медведев высказался и по одной из самых обсуждаемых тем последнего времени — переговорам России и США по гарантиям безопасности. Одно из основных требований Москвы к Вашингтону заключается в том, чтобы подписать договор о дальнейшем нерасширении НАТО на Восток. Верить американцам на слово в Кремле больше не собираются.

«Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали, говорят: "Мы ничего не подписывали". Обещали не продвигаться, допустим, на территорию бывшего Советского Союза? Обещали. В разговорах, приватно, так, сяк. Ничего не исполнили. А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы», – констатировал Медведев.

mil.gov.ua / Министерство обороны Украины

По словам замглавы Совбеза, красные линии, о которых неоднократно предупреждал Владимир Путин, «совсем рядом». НАТО может разместить свое оружие на территории Украины и без принятия страны в Альянс, просто заключив с ней двустороннее соглашение.

Если Россия не получит гарантий безопасности от Запада, то продление всех договоров о вооружениях между РФ и США окажется под вопросом. В том числе того, что касается сокращения ядерных арсеналов двух держав.

«Планы России на случай, если США откажутся предоставлять гарантии безопасности, не раскрываются. Такие решения принимает президент, он же Верховный главнокомандующий страны», – подчеркнул Медведев.

О размещении войск в Латинской Америке

Говорить о размещении российских военных баз на Кубе и в Венесуэле пока что преждевременно. Возможности для этого есть, но окончательное решение должны принимать партнеры РФ. Их позицию на этот счет зампредседателя Совбеза озвучивать не стал. Но рассказал, что Москва уже имеет «определенные договоренности» с Сирией и рядом других стран.

«Но забегать вперед и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом, — это абсолютно неправильно, это провоцировать напряжение в мире», – подвел черту Медведев.

Фото пресс-службы ЗВО /

О войне

Возможность вооруженного конфликта между Россией и странами НАТО Медведев навал самым «драматическим и катастрофическим» исходом нынешней напряженности. Однако этот сценарий, по его мнению, едва можно назвать реалистичным:

«Хотя отдельные сумасшедшие и горячие на голову рассуждают на эту тему в странах НАТО и США, но я рассчитываю, что этого никогда не будет».

Зампредседателя Совета безопасности напомнил, что при использовании ядерного, химического или биологического оружия против России и ее союзников Москва нанесет ответный удар. И он будет не менее разрушительным.

pixabay.com / AlexAntropov86

Об отношениях с Китаем

Что касается российско-китайских отношений, они действительно сейчас находятся на высшей точке в истории, однако о создании военного союза страны речи не ведут. Даже несмотря на многочисленные провокации Запада.

«У нас действительно стратегические отношения, очень добрые отношения, фундаментальные отношения. Отношения, которые носят взаимовыгодный характер», – резюмировал Медведев.

Вместе с тем российская и китайская армии могут проводить совместные учения, а также различные «кооперации» в военно-политической сфере.