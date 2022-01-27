Сенатор Пушков предсказал конфронтацию США и Китая

Отношения России и США изменятся только после утверждения нового мирового порядка. Такое заявление сделал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор ждет, что Соединенные Штаты лишатся доминирующего положения в мире. Однако пока такой сценарий маловероятен.

«США — это гегемон, постепенно теряющий позиции в мире,... они хотят подчинить себе практически всю Европу, отбросив Россию на окраину. Именно для этого им нужна Украина. Следующей фазой будет конфронтация с Китаем», — сказал Пушков изданию «Украина.ру».

Россия в конце декабря направила США проекты договоров по гарантиям безопасности в Восточной Европе. Еще до начала переговоров по этому вопросу Вашингтон раскритиковал некоторые положения документа.