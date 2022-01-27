Алексей Дренин: время узких специалистов прошло

Директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин рассказал, каким он видит развитие системы образования в регионе и в стране.

Он поделился с журналистами портала Ugra-news своим видением того, какие навыки будут востребованы через десять лет, почему образование после пандемии больше не будет прежним и как решать вопрос с нехваткой бюджетных мест в средних специальных учебных заведениях.

Раньше в техникумы и колледжи шли школьники, которым было сложно поступить в вузы. Современные колледжи реализуют образовательные программы очень высокого уровня. Конкурс при поступлении составляет 4-5, а иногда и 10 человек на место, и поступающие выбирают колледж для получения сначала базовой профессии, а затем высшего образования. Бюджетных мест часто не хватает. В планах открытие новых колледжей, разработка проектов по синхронизации с общим образованием. У регионов появилось право финансировать профессиональное обучение школьников, когда учащиеся 10-11 классов могут параллельно получать специальность.

Реализуется национальный проект «Образование» в колледжах и вузах. Одна из задач — обновление материально-технической базы. Больше 70 мастерских колледжей обновили оборудование в соответствии с международными стандартами. В вузах изменения связаны в первую очередь с наукой, и студенты видят перемены, работая над выпускными дипломами.

Время узкоспециализированных специалистов миновало. Профессионал может развиваться в любом направлении и быстро ориентироваться, быть креативным, коммуникабельным и готовым к сотрудничеству.

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