Диетолог Гинзбург заявил о пользе орехов и яиц при борьбе со стрессом

Справиться со стрессом помогут продукты с триптофаном, заявил доктор медицинских наук, врач диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

Для сохранения психологического здоровья важно употреблять продукты, которые богаты триптофаном. К ним относятся яйца, которые хорошо подойдут для завтрака. Также в свой рацион стоит добавить орехи, бобовые и цельнозерновой хлеб. А из мяса следует отдать предпочтение индейке.

Гинзбург пояснил, что мозг человека подвергается воспалительным реакциям, которые и приводят к тревожности и депрессии. Именно поэтому важно добавить в ежедневное меню ферментированные овощи, которые богаты пищевыми волокнами и лактобактериями.

Простые углеводы и вредные жиры оказывают негативное влияние на здоровье сердца, передает телеканал «360». Диетолог Университета Джонса Хопкинса Кристи А. Уильямс перечислила продукты, которые необходимо добавить в рацион.