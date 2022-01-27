Правительство Финляндии исключило вступление в НАТО в настоящий момент

Финляндия может стать членом НАТО в будущем. Однако в настоящий момент правительство республики исключает вступление в Альянс, заявила премьер-министр страны Санна Марин.

В беседе с журналистами El Pais Марин указала на возможность членства Финляндии в военном блоке. По словам премьер-министра, принятые Россией меры в ответ на западные санкции оказали влияние на Хельсинки.

«Мы не обсуждаем эту возможность сейчас, но мы сохраняем за собой возможность сделать это в будущем — в случае, если мы так решим», — пояснила собеседник СМИ.

Ранее стало известно о стремлении НАТО расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией. Военный блок является приверженцем политики открытых дверей для желающих стать его частью, приводятся слова генсека Альянса Йенса Столтенберга на телеканале «360».