Безуспешные попытки России и США наладить ситуацию на Украине вряд ли закончатся большой войной. Так считают аналитики китайского издания Baijiahao.

Журналисты напомнили, что Москва и Вашингтон провели уже несколько встреч для обсуждения предложений РФ по гарантиям безопасности в Европе. Пока стороны не достигли договоренностей, и ситуация начинает накаляться, пишет «ПолитРоссия».

«Однако, судя по большому количеству проведенных встреч, становится понятно, что Соединенным Штатам и России в целом не трудно урегулировать кризис путем переговоров», — указано в публикации.

Китайские аналитики убеждены: главная проблема заключается в намерении Вашингтона продолжить «политическое шоу». Пока не ясно, чем закончится российско-американский диалог, но готовиться к худшему точно не стоит. Большой войны не будет.

«Со временем США и РФ устанут от перетягивания «украинского каната». Тогда в дело вступят дипломатические механизмы, основой которых стала серия уже проведенных российско-американских переговоров. В конце концов кризис будет урегулирован путем диалога», — резюмировали журналисты Baijiahao.

Москва, Вашингтон и НАТО провели уже несколько раундов переговоров по вопросам безопасности в Европе, также они обсудили ситуацию на Украине.