Университет Глазго заявил, что воду на Землю принес солнечный ветер

Вероятную причину, по которой на Земле могла появиться вода, назвали ученые из университета в Глазго. Итоги их работы были опубликованы на сайте университета.

Исследователи выдвинули теорию, по которой вода на поверхности Земли могла появиться под влиянием солнечного ветра из космоса. Это природное явление также известно тем, что может захватывать и перемещать космическую пыль. Кроме того, ветер из космоса содержит в себе большое количество ионов водорода. В тот момент, когда они сталкиваются с кислородом в атмосфере, происходит образование воды.

Ученые предположили, что таким образом вода могла попасть на все тела, которые находятся в Солнечной системе. При этом на Земле есть все условия для того, чтобы она сохранялась на ее поверхности не только в виде льда, но еще и жидкости.

Первую в мире обсерваторию для слежки за космическим мусором открыли в Австралии. Она позволит обнаруживать спутники, обломки метеоров и другие объектов, летающие на высоте до 10 тысяч километров от Земли, сообщает телеканал «360».