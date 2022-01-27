Казахстанские политики обсудят вопрос избрания главы правящей партии «Нур Отан» 28 января

Съезд правящей партии Казахстана «Нур Отан» состоится 28 января. Политики обсудят вопрос избрания главы политсилы, сообщил первый зампредседателя объединения Бауыржан Байбек.

На обсуждение в ходе заседании партии вынесут вопросы избрания лидера политсилы, изменения ее состава и дополнения в устав объединения, уточнил Байбек в Twitter.

«Постановлением политического совета утверждена повестка XXI внеочередного съезда: 1.Об избрании председателя партии; 2.О внесении изменений и дополнений в устав; 3.О внесении изменений в состав политического совета», — подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно о назначении нового главы ЦИК Казахстана. Им стал бывший сенатор Нурлан Абдиров. Соответствующее решение принял президент республики Касым-Жомарт Токаев, проинформировали журналисты «360».