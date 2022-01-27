Глава МИД КНР Ван И обсудил с госсекретарем США Блинкеном опасения России по безопасности

Региональная безопасность не может быть достигнута посредством расширения военных блоков. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В ходе телефонных переговоров стороны обсудили опасения России в сфере безопасности. Китайский дипломат призвал американского коллегу отнестись к этому серьезно и отказаться от «менталитета холодной войны».

«Сегодня, в 21 веке, все стороны должны полностью отказаться от менталитета холодной войны и сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности путем переговоров, а закономерные опасения России в области безопасности должны быть восприняты серьезно и решены», — уточнил министр.

Ранее США передали России письменный ответ по предложениям безопасности. В МИД РФ подтвердили получение документа. Он скоординирован с властями Украины и Европы, приводятся слова Блинкена на сайте телеканала «360».