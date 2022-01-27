Заммэра Иркутского района задержали за получение взятки в 13 млн рублей

Правоохранители задержали заместителя мэра Иркутского района и начальника одного из отделов муниципальной администрации. Чиновников обвиняют в получении взятки на сумму не менее 13 млн рублей при строительстве образовательного учреждения в одном из поселков на Байкале. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, в 2001 году фигуранты, занимая соответствующие должности,приняли от генерального директора строительной организации денежные средства за общее покровительство подрядчика. Помимо этого, за материальное вознаграждение они беспрепятственно подписывали акты выполненных работ по поставкам и монтажу здания.

Обвиняемых поместили в СИЗО. В ближайшее время в отношении них изберут меру пресечения.