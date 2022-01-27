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Американский генерал Дейли указал США на необходимость уступок России ради общего мира

Политика
Американский генерал Дейли указал США на необходимость уступок России ради общего мира

Вашингтону необходимо уступить Москве в вопросе членства Украины и Грузии в НАТО ради общего мира. Россию необходимо заверить в том, что они не станут частью Альянса, заявил бывший американский лейтенант-генерал Дейл Дейли в статье для National Interest.

Украина и Грузия не могут стать членами НАТО только потому, что они этого хотят, отметил он. Вступить в Альянс эти страны могут только по приглашению, а необходимости для западной безопасности в этом нет.

«Западу не нужно делать им двусмысленные намеки, чтобы Россия почувствовала, что отношения с ними равносильны членству в блоке», — считает Дейли.

По мнению генерала, Украине стоит пойти по пути Австрии, которая обрела нейтральный статус. Так она смогла бы сотрудничать независимо со всеми сторонами, но при этом исчезли бы и опасения, которые высказывает Россия, заключил он.

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