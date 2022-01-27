CBS: США решили не вводить санкции против Путина

Администрация США на данный момент решила не вводить санкции против российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

Ранее официальный представитель администрации США Джен Псаки ответила на вопрос о том, рассматриваются ли в Вашингтоне ограничительные меры против президента РФ Владимира Путина. По ее словам, США не отказываются от таких условий при рассмотрении санкций.

CBS отмечает, что США могут ввести против Путина санкции, но сейчас Белый дом решил этого не делать. По данным источников телеканала, это может создать некоторые технические трудности. Так, если ввести санкции против лица, с которым Белый дом ведет переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами.