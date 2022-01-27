Немецкий политолог Варвик: Западу нужно «построить мост» для России

Россия слишком сильна, чтобы Запад игнорировал ее интересы. Такое мнение в интервью RND выразил немецкий политолог Йоханнес Варвик.

По мнению политолога, Европа и США выйдут из тупиковой ситуации во взаимоотношениях с Москвой, если сделают первый шаг.

«В этом тупике Запад должен построить мост для России. Россия слишком сильна в мире политики и имеет слишком большой потенциал для разрушений и хаоса, чтобы Запад мог игнорировать ее интересы», — считает Варвик.

Для улучшения отношений сторонам необходим новый крупный дискуссионный формат, «своего рода новые Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), как в начале 1970-х годов для преодоления конфликта между Востоком и Западом», напомнил эксперт. В заключении Варвик отметил, что этот процесс будет долгим, но «он того стоит».