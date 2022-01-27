Пушков указал на отсутствие вопроса о политическом признании ДНР и ЛНР в повестке

Российское руководство не обсуждает вопрос о политическом признании ДНР и ЛНР на сегодняшний день. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Военные операции ВСУ по «захвату Донбасса» в ближайшее время исключены. Однако Пушков допускает провокации со стороны Украины, тем самым «приблизив адские санкции».

«Насколько я знаю, на текущий момент не стоит вопрос о политическом признании ДНР/ЛНР», — отметил сенатор.

Он сообщил, что Россия может прибегнуть к военной составляющей исключительно в случае прямых боевых действий Киева в отношении республик. Кроме того, политик сказал, что судьба ДНР и ЛНР будет зависеть от того, сможет ли РФ выйти на переговоры с западными странами.