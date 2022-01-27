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Медведев: России почти некуда отступать по безопасности

Политика
Медведев: России почти некуда отступать по безопасности

России почти некуда отступать по безопасности. Соответствующим заявлением поделился заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, когда говорил об инициативах Москвы по гарантиям безопасности.

Медведев во время беседы с ведущими изданиями заявил, что дело не в контраргументах, а в том, что Россия почти «исчерпала границы отступления». Зампредседателя СБ подчеркнул, что «отступать некуда, позади Москва». По его словам, эта фраза в данный момент распространяется и на гарантии безопасности.

Зампредседателя СБ отметил, что глава российского государства Владимир Путин об этом говорил относительно недавно. По словам Медведева, Россия добросовестно развивала отношения с Североатлантическим альянсом. Однако Москву никто не слышит, подытожил он.

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