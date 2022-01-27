Медведев: документ по гарантиям безопасности должен носить обязательный характер

Москве необходимы гарантии безопасности для устранения очевидных угроз, которые появились в данный момент. Соответствующее заявление сделал зампредседателя СБ Дмитрий Медведев во время беседы с крупнейшими отечественными изданиями.

Медведев также заявил, что при достижении договоренностей по гарантиям безопасности документ должен носить обязательный характер. По его словам, инициативы России очень конкретные.

Однако зампредседателя СБ напомнил, что и обязательные документы не являются гарантией. По словам Медведева, в истории происходило большое число случаев, когда соглашения разрушались. Он подчеркнул, что в результате даже разгорались войны.