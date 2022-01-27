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Медведев не стал раскрывать действия России при отказе США предоставлять гарантии

Политика
Медведев не стал раскрывать действия России при отказе США предоставлять гарантии

Заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев не стал отвечать на вопрос, имеется ли у Москвы план действий в случае отказа Вашингтона предоставлять гарантии безопасности.

Медведев во время беседы с журналистами заявил, что такие планы не раскрываются. Политик также сообщил, что переданные Вашингтону инициативы по безопасности являются не жесткими, а очень конкретными. По его словам, предложения фиксируют озабоченность Кремля.

Он также объяснил, что в случае вступления Киева в НАТО на территории России могут появиться новые военные базы и новейшие виды ударного оружия. По словам Медведева, в результате Москва окажется в крайне сложном геополитическом положении.

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