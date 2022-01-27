Медведев не стал раскрывать действия России при отказе США предоставлять гарантии

Заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев не стал отвечать на вопрос, имеется ли у Москвы план действий в случае отказа Вашингтона предоставлять гарантии безопасности.

Медведев во время беседы с журналистами заявил, что такие планы не раскрываются. Политик также сообщил, что переданные Вашингтону инициативы по безопасности являются не жесткими, а очень конкретными. По его словам, предложения фиксируют озабоченность Кремля.

Он также объяснил, что в случае вступления Киева в НАТО на территории России могут появиться новые военные базы и новейшие виды ударного оружия. По словам Медведева, в результате Москва окажется в крайне сложном геополитическом положении.