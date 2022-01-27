Министр обороны Британии анонсировал переговоры с Шойгу в Москве

Глава британского министерства обороны Бен Уоллес «скоро» полетит в Москву для переговоров с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Соответствующей информацией поделился телеканал BBC.

Уоллес недавно предложил российскому министру провести встречу на территории Лондона. Он также напомнил, что их последняя встреча прошла в 2013 году именно в столице Великобритании на саммите глав МИД и Минобороны в рамках формата «два плюс два». На эту инициативу Шойгу предложил Уоллесу приехать в российскую столицу в любое удобное время.

Великобритания как член Североатлантического альянса с США в последнее время высказывает обеспокоенность якобы «усилением агрессии России» у границы с Украиной. Лондон при этом отправил в Киев очередную партию военных инструкторов и несколько тысяч легкого противотанкового вооружения. Москва призывает завершить милитаризацию региона. Кремль также сообщает, что Россия не собирается ни на кого «нападать».