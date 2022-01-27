Необдуманные слова Зеленского о Харькове вызвали панические настроения в городе

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует быть более острожным в словах, если он не хочет втянуть свою страну в вооруженный конфликт.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, по мнению которого глава государства, заявивший на днях о «вероятной оккупации Харькова», посеял в городе панику, что было большой ошибкой.

«Зеленскому нужно быть осторожней со словами. Его необдуманное высказывание о Харькове уже остановило в городе ряд застройщиков, которые замораживают работы на объектах», — пишет бывший депутат.

По мнению Евгения Мураева, вероятность того, что на украинской территории начнутся боевые действия крайне низка. И если правительство Украины будет поступать правильно, можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время война не начнется, подчеркнул экс-депутат.

facebook.com / Евгений Мураев

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, в интервью американскому изданию Washington Post заявил, что Россия может «вторгнуться» в крупные украинские города под предлогом того, что хочет защитить русскоязычное население. Таким образом, российская армия может «оккупировать» Харьков, подчеркнул украинский лидер.

Позже пресс-секретарь Офиса украинского президента Сергей Никифоров, комментируя слова Зеленского, заявил, что тот говорил о Харькове, в качестве «просто примера, гипотетического сценария». А мэр Харькова Игорь Терехов поспешил обратиться к согражданам, призвав их не паниковать после слов президента, так как город «готов дать отпор».

Западные страны в последние месяцы регулярно заявляют о якобы «агрессивных действиях» России вблизи украинских границ. Москва в ответ уже не раз говорила, что страны НАТО используют ложные обвинения в адрес РФ в качестве предлога для размещения на украинской территории и вдоль российских границ вооружений и военной техники Альянса.