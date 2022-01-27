Канадский министр обороны в ближайшие дни посетит Украину

Глава канадского министерства обороны Анита Ананд в течение ближайших дней в рамках визита посетит Латвию и Украину. Соответствующее заявление в среду, 26 января, сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Трюдо во время пресс-конференции заявил, что сохраняющаяся приверженность Оттавы миссии «Объединитель» гарантирует украинской армии помощь со стороны канадских вооруженных сил, чтобы у Киева была возможность защитить суверенитет, безопасность и территориальную целостность.

Премьер добавил, что канадские власти в рамках помощи Украине в течение ближайшего времени увеличат численность своего контингента до 400 человек. Глава кабмина Канады также сообщил, что Оттава собирается продолжить поставлять Киеву нелетальное оружие, поддерживать в борьбе с кибератаками и делиться разведывательными сведениями.