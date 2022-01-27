Михеев: ЕС, угрожая России санкциями, вредит себе и увеличивает прибыль «Газпрома»

Санкционное помешательство Евросоюза, где вновь предлагают ввести против РФ новые жесткие ограничения, включающие запрет на импорт и экспорт, вредит в первую очередь самим европейцам, а России наоборот приносит дополнительные доходы.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» рассказал известный политик и политолог Сергей Михеев.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза обсуждают новый пакет антироссийских санкций, и в том числе возможность запрета России импортировать европейские товары и экспортировать свою продукцию в Европу. Одновременно с этом ряд крупных стран ЕС требуют не включать в санкционный список энергоносители и действующие контракты.

Как отмечает Сергей Михеев, речь, вероятно, идет о Германии, чья промышленность зависит от поставок российского газа по прямым долгосрочным контрактам с компанией «Газпром».

Помешательство Евросоюза на антироссийских санкциях, подчеркивает политолог, пока что вредило только самим европейцам, а озвученный новый план экономического удара приведет к очередной волне подорожания и так дорогого газа на спотовом рынке. «Газпром» при этом все равно даже в условиях санкций продолжит поставлять голубое топливо в Европу, но следом за котировками хабов поднимутся и цены в контрактах российского поставщика, уверен Михеев.

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Эту ситуацию эксперт сравнивает с курсом европейцев на либерализацию энергетического рынка, который ранее уже привел к тому, что в Европе газ для рядовых потребителей подорожал в несколько раз.

«Напомню, нынешний фантастический рост цен на газ тоже был связан с хитроумным решением Евросоюза. Оно не имело прямого политического отношения к России, но связывалось с диверсификацией рынков. Привело это к тому, что цена на газ взлетела до невиданных высот, что, между прочим, принесло – это к вопросу о санкциях – огромные дополнительные доходы "Газпрому" и бюджету России», — подчеркнул Михеев.

В итоге, по его словам, европейцы, стремясь навредить России, не навредили никому, кроме себя. А кроме этого, Брюссель, угрожая запретить России поставлять за запад газ, дискредитировал своих американских союзников, отмечает политолог.

Ведь ранее Соединенные Штаты Америки приписывали Москве план использования газа в качестве энергетического оружия. Якобы Москва могла шантажировать европейцев, угрожая им прекращением поставок топлива. Однако теперь выясняется, что подобные угрозы используют сами европейцы, которые не понимают, что от этой ситуации Европа не получит ничего, кроме обострения и так тяжелого энергетического кризиса.

«Сейчас утечка о том, что они собираются ограничить покупку российского газа, который дешев на фоне остального, опять приведет к росту цен – иначе никак. Это выглядит каким-то дурдомом, потому что буквально вчера американцы говорили, что это Россия перекроет газ Европе, когда начнет давить, но на ценах это якобы никак не отразится. Это взрослые люди говорят!», — удивленно заключил Михеев.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, ранее руководство Евросоюза выразило уверенность в том, что Россия не сможет выжить без торгово-экономических связей с Европой. По мнению экспертов и политологов, именно этой убежденностью можно объяснить новую волну угроз санкциями в адрес Москвы из Брюсселя. Однако, власти ЕС не принимают в расчет того, что Европе нечем будет полноценно заменить поставки их РФ в ряде сегментов, а Россия в случае потери европейского рынка сможет переориентироваться на Азию, которая является более перспективным и надежным партнером.