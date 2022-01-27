Депутат Рады Кива предсказал украинцам «горение заживо» из-за планов Запада

Запад с новой силой начал выполнять поставки смертельного вооружения Украине, чтобы втянуть страну в кровопролитный конфликт. Соответствующей информацией поделился депутат Рады Илья Кива в личном Telegram-канале.

Кива заявил, что страны Запада на постоянной основе сталкивают славянские народы. Поставки вооружения Украине выступают в роли раздражителя обстановки, отметил депутат Верховной рады. По словам парламентария, чем больше славяне друг друга убьют, тем Западу лучше от этого.

Он также предположил, что этот план станет причиной раскола Украины и окончательной потери государственности. По мнению Кивы, эта стратегия также приведет к огромному числу жертв среди мирного населения. Депутат добавил, что на территории Украины готовится ад, в котором жители страны «будут гореть заживо».