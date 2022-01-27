Глава минэкономики ФРГ заявил о зависимости Германии от газа России на 55%

Германия на 55% зависит от российского голубого топлива, Соответствующее заявление сделал немецкий министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.

Глава министерства экономики Германии во время брифинга заявил, что у ФРГ ситуация, когда все соглашения о поставках газа обслуживаются. По словам Хабека, существует возможность диверсификации, поскольку на территории европы существует больше 20 терминалов для СПГ, которые применяются активнее.

Недавно в ходе брифинга в министерстве экономики Германии также сообщили, что показатель заполненности хранилищ газа в стране в данный момент составляет от 40 до 41 процента. Хабек также подчеркнул, что все соглашения о российских поставках «выполняются», но это происходит не через газопровод Украины и не по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу, а большая часть идет по «Северному потоку 1».