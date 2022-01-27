Выставка в поддержку травмированного на гололеде художника открылась в Петербурге

Художники выступили в поддержку петербургского коллеги, получившего серьезную травму в результате падения на гололеде в Петербурге. В галерее «Свиное рыло» в среду, 26 января, открылись двери выставки «Пока болит нога».

В двух залах галереи разместились 16 картин. У представленных работ сразу два автора. Их придумал и нарисовал мелкой бумажной графикой Павлик Лемтыбож, а воплотил красками в большой форме художник Николай Васильев.

Лемтыбож сломал ногу на льду, когда выходил из галереи на Фонтанке. В результате художник получил сложный перелом, с предстоящей многомесячной реабилитацией. Соответствующей информацией он поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

Петербург оказался завален снегом с начала зимы. С ноября Смольный не может очистить улицы и тротуары от снега и льда. В результате петербуржцы расплачиваются за эту халатность собственным здоровьем. Однако губернатор Северной столицы Александр Беглов не обращает внимание на эту проблему.