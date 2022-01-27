Абрамченко рассказала об улучшении условий жизни 8 млн проживающих в селах россиян

Условия жизни 8 млн россиян, проживающих в сельских населенных пунктах, были улучшены за два года благодаря программе комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Этот проект стал по-настоящему народным. Абрамченко также отметила, что программа позволила усовершенствовать жилье, инфраструктуру, образование и здравоохранение в селах, а также выровнять уровень жизни с городским населением, сообщает телеканал «360».

«За два года улучшены условия жизни восьми миллионов человек, проживающих в 6,5 тысячи сельских населенных пунктов. Это 22% сельского населения нашей страны», — добавила вице-премьер.

Модернизация коснулась школ и детских садов, объектов коммунальной инфраструктуры, здравоохранения. В 76 субъектах были успешно реализованы 3600 проектов по благоустройству. Кроме того, Абрамченко рассказала о создании многофункциональных объектов, где люди могут получить медпомощь, допобразование, заниматься спортом, проводить досуг или получить госуслуги.

«Такой подход обеспечивает максимальную доступность всех необходимых услуг в одном месте, экономит время граждан, а также расходы на содержание объекта со стороны муниципалитета. За два года построено девять многофункциональных объектов», — сообщила она.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко призвала разработать меры для сдерживания цен на молоко.