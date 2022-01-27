Блинкен: США не поступятся принципом открытых дверей НАТО

США не поступятся принципом открытых дверей Североатлантического альянса. Это Вашингтон подтвердил в ответе Москве на предложенные Россией гарантии безопасности, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее США передали российской стороне ответ на предложения по вопросу гарантий безопасности, сообщило со ссылкой на знакомый с ситуацией источник агентство Bloomberg.

Россия обнародовала проекты соглашения с НАТО и договора с США по гарантиям безопасности в конце 2021 года. В частности, Москва потребовала от стран Запада юридических гарантий отказа от продолжения расширения НАТО в восточном направлении, присоединения Украины к блоку и от создания военных баз на территории постсоветских государств. Кроме того, предложения содержат пункт об отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года и о неразмещении ударных вооружений Альянса у границ России.