Великобритания и Турция разжигают на территории Европы новую Крымскую войну против России, уготовив в этом конфликте для Украины роль разменной монеты.

С таким предупреждением в эфире украинского телеканала «Первый независимый» выступил политолог, директор Украинского института статистики Руслан Бортник.

«Британия пытается вернуть свою геополитическую субъектность. По сути, Британия вместе с Турцией ведут новую Крымскую войну. Они пытаются через помощь Украине и вклинивание в Восточную Европу вернуться в геополитическую игру, таким образом, создавая проблемы для России. Турция пытается делать то же самое», — объяснил Бортник.

При этом он добавил, что Украине в сложившейся ситуации с одной стороны нужно обороняться, а с другой стороны Великобритания и Турция своими играми превращают ее в мишень для геополитических атак России. Возможно, Украине пора пойти на компромисс, согласившись отказаться от стремления к членству в НАТО.

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«Россия ведет диалог с Западом о том, чтобы Украину не принимали в НАТО и не размещали вооружения на территории Украины. Может быть, этот диалог Россия могла бы вести с Украиной, на фоне того, что отношения с Западом ухудшаются, и, возможно, Запад выходит из Украины?», — рассуждает Бортник.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Великобритания, которая остается едва ли не последней страной, активно поддерживающей украинские власти, может в итоге отказаться ответственной за все проблемы Украины.