Столтенберг: НАТО призвала Россию доработать механизмы контроля над проведением учений

НАТО предложила Москве доработать механизмы контроля над проведением учений. Соответствующее заявление сделал генсек военного блока Йенс Столтенберг.

НАТО направит письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности на текущей неделе. Столтенберг отметил, что необходимо обсудить контроль над вооружениями, а также вопрос обеспечения прозрачности в проведении военных учений. Кроме того, по его словам, есть возможность рассмотреть вопросы механизмов предотвращения рисков и другие проблемы касательно безопасности в Европе.

«Но мы не готовы идти на компромисс по базовым принципам, включая право любой страны самой определять свой путь и решать, участником каких договоренностей по обеспечению безопасности ей быть», — подчеркнул генсек.

Ранее стало известно, что НАТО в своем ответе российской стороне по гарантиям безопасности в Европе предлагает возобновить работу дипломатических представительств в Москве и Брюсселе. Альянс также выступил с инициативой по установлению прямой линии связи и максимальному использованию военных контактов во избежание инцидентов.