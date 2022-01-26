НАТО отказала требованиям России о нерасширении Альянса

Североатлантический альянс отверг требования России об отказе от расширения. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее Пентагон сообщил, что Россия и США не исчерпали время и возможности для решения украинского кризиса. НАТО также предложила Москве обсуждать вопросы размещения ракет, контроля над вооружениями и разоружения.

Кроме того, Столтенберг заявил о намерении достичь прогресса в диалоге с Россией, поэтому Альянс отправил письменный ответ по гарантиям безопасности. Такая форма позволила предоставить России более подробные предложения по снижению рисков и укреплению безопасности сторон.