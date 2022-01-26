Столтенберг заявил о наличии серьезных разногласий между Россией и НАТО

Североатлантический альянс имеет серьезные разногласия с Россией. Соответствующим заявлением поделился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Наличие разногласий между Россией и НАТО делает переговоры между сторонами такими важными, подчеркнул Столтенберг. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса, необходимо урегулировать противоречия между Москвой и Брюсселем для избежания нового конфликта на территории Европы. Добиться этого можно благодаря диалогу.

НАТО также призвала Москву вести диалог по вопросам размещения ракет, разоружения и контроля над вооружением. Информация об этом появилась во время экстренной пресс-конференции с участием генерального секретаря блока.