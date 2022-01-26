Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию «вывести войска» из ряда стран

Россия должна «вывести войска» из Украины, Грузии и Молдавии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на экстренной пресс-конференции в Брюсселе.

Норвежский политик собрал экстренную пресс-конференцию после того, как США и НАТО подготовили и отправили свой ответ России по гарантиям безопасности.

В последнее время Запад и Киев пытаются обвинить Россию в планах на «вторжение» на украинскую территорию. Однако никаких доказательств этому нет, а в Кремле не раз отмечали, что могут перемещать своих военных по территории страны на свое усмотрение. Москва не собирается ни на кого нападать.