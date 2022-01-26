Джабаров анонсировал ответ России на реакцию США в течение нескольких дней

Россия в течение нескольких дней подготовит ответ на реакцию США, заявил сенатор Владимир Джабаров.

Россия в конце прошлого года опубликовала проект соглашений по гарантиям безопасности с США и НАТО. Российская сторона потребовала от партнеров гарантий отказа от продолжения расширения Североатлантического альянса в восточном направлении и присоединения Украины к организации.

Кроме того, Москва добивается отвода сил НАТО в Восточной Европе на рубеже 1997 года и отказа блока от размещения ударных вооружений вблизи российских границ.