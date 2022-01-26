Генсек НАТО Столтенберг предложил России восстановить миссии в Москве и Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России установить прямую линию связи и восстановить миссии в Москве и Брюсселе.

Необходимо максимально использовать военные контакты во избежание каких-либо инцидентов. Альянс также заявил о готовности диалога с Россией, в том числе Совет Россия — НАТО. Кроме того, Столтенберг подчеркнул намерение возобновить работу представительств России и военного блока.

Ранее Североатлантический альянс выдвинул требование России о «выводе войск» из Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что военный блок намерен отстаивать суверенитет и территориальную целостность страны.