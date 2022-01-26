Баранец рассказал, почему в военном бюджете США не хватает денег на ВМС

Американскому флоту не хватает денег из военного бюджета США из-за трех проблем, об этом в беседе с ИН «Народные Новости» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее глава Командования сил флота США, адмирал Дэрил Кодл, выступая на ежегодной конференции Ассоциации надводного флота заявил, что дела у американских Военно-Морских сил обстоят настолько плохо, что гарантированно понесут большие потери, которые нечем будет компенсировать даже в случае военного конфликта с равным по силам противником, не говоря уже о конфликте с более сильным противником.

Как объяснил Кодл, такая ситуация сложилась из-за того, что американские судоремонтные заводы и верфи, будучи сильно изношенными, не справляются с нагрузкой, и в результате боевые корабли не ремонтируются, а сроки сдачи новых кораблей откладываются раз за разом.

Комментируя эти откровения американского адмирала, Виктор баранец, предположил, что подобные заявления могут стоить Кодлу должности. Хотя, если уж он открыто говорит о таких масштабных проблемах, значит ситуация действительно является весьма печальной.

Соединенные Штаты Америки тратят на свой военный бюджет 750 миллиардов долларов, из которых почти треть тратится на содержание сотен разбросанных по всему миру военных объектов. Эти траты США несут, несмотря на то, очень редко используют свое огромное зарубежное военное хозяйство.

И именно из-за этой статьи расходов американцам приходится экономить на других важных секторах, в том числе и на своих Военно-морских силах, подчеркивает Баранец.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

По его словам, первая проблема военного бюджета США заключается в том, что Вашингтон считает для себя задачей N 1 модернизацию ядерных сил страны, которые находятся не в лучшем состоянии.

Второй проблемой являются гигантские инвестиции в космическую сферу, развитие которой обходится Соединенным Штатам очень дорого, учитывая, что Белый дом принял решение развернуть программу с боевыми космическими платформами.

Третья проблема военного бюджета США в том, что Вашингтон тратит колоссальные средства на то, чтобы попытаться догнать Россию, ушедшую далеко вперед в создании новейших стратегических вооружений. В частности, США вкладывают деньги в собственное гиперзвуковое оружие.

«США уже открыто признают, что по части разработок гиперзвуковых вооружений они отстают от России на 10–15 лет. Из-за этого им приходится экономить, даже в ущерб собственным военно-морским силам», — подчеркнул Баранец.

Напомним, начиная с 2014 года Соединенные Штаты Америки потратили на военную помощь Украине более 2,5 миллиардов долларов, стремясь повысить боеспособность ВСУ в вооруженном конфликте с ополчением Донбасса. В январе 2022 года Белый дом одобрил увеличение поставок Киеву военной техники и оружия, в том числе поставку переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.