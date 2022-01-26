Театр «Ленком» временно отстранил от работы 28 заболевших коронавирусом сотрудников

Почти 30 человек из штата Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» заразились коронавирусом.

Театру приходится работать фактически одним составом из-за большого числа заболевших. Среди них актеры, рабочие сцены и гардеробщицы. Тяжелых случаев заболевания не зарегистрировано.

«В нашем театре еще полтора года назад худрук Марк Варшавер начал вводить по два состава на все спектакли для того, чтобы практически все артисты получили роли. Это очень понадобилось в период пандемии. Несмотря на высокую заболеваемость, спектакли у нас практически не откладываются и не переносятся — выходят вторые составы», — рассказал источник в театре ФАН.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка России Людмила Поргина впервые за 16 лет вышла на сцену «Ленкома». Она сыграла в легендарном спектакле «Юнона и Авось», в котором 40 лет назад выступал ее покойный муж Николай Караченцов.