Председатель СОЦПРОФ Вострецов заявил о важности внедрения VR-технологий в школы России

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов посетил совещание руководителей системы образования Петербурга.

Перед началом мероприятия специалистами IT-сферы был организован открытый урок по применению технологии виртуальной реальности в системе школьного образования. По словам Вострецова, за VR-технологиями стоит будущее российского образования, поэтому очень важно «не упустить этот момент».

«Сегодня, когда мир все больше погружается в цифровой формат, очень важно, чтобы наши педагоги шли в ногу со временем. Благодаря огромным усилиям нашего президента Владимира Путина, сегодня во всех наших школах есть интернет и уже первоклашки осваивают компьютерную грамотность. Сегодня Россия занимает ведущие строчки в сфере компьютерной грамотности. И сейчас VR-технологии приходят уже и в сельские школы, но это новая сфера, поэтому важно не упустить своевременную подготовку кадров и обеспечить школы современным программным обеспечением», — подчеркнул политик.

Конечно, технологии виртуальной реальности не заменят очного общения с педагогом. Однако они, определенно, дополнят уроки и принесут большую пользу, добавил глава объединения СОЦПРОФ.

Председатель комитета образования Санкт-Петербурга Наталья Путиловская, в свою очередь, отметила, что Северная столица идет в ногу со временем. На данный момент все школы Петродворцового района уже начали внедрять виртуальную реальность в свою работу, обучая педагогов новым методикам такого образования, пишет Федеральное агентство новостей.