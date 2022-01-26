Глава Минпросвещения Кравцов пообещал решить вопрос с третьей сменой в школах к 2023 году

Вопрос с третьей сменой в российских школах планируется решить к 2023 году. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр принял участие в совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. В рамках мероприятия Кравцов рассказал о планах по разрешению ситуации с третьей сменой в некоторых учебных заведениях страны.

«Доля школ с третьей сменой за последние два года сократилась в два раза, но этот вопрос еще на контроле. И в следующем году он будет полностью закрыт», — сообщил он.

На данный момент третья смена в России все еще есть в школах Тувы, Бурятии, Дагестана и Чечни. При этом сейчас их количество заметно снизилось. В сравнении с прошлым годом образовательных учреждений с третьей сменой стало на 15% меньше.