Медведев отреагировал на свист трибун после слов о Джоковиче на AO-2022

Вторая ракетка мира Даниил Медведев отреагировал на свист австралийских трибун после его слов о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

Россиянин указал, что всегда старается быть честным. По его словам, во время проигрыша по сетам 0-2 в четвертьфинале Australian Open он на самом деле подумал о первой ракетке мира.

«Да, трибуны засвистели. Что касается их реакции — я просто старался быть честен с ними, объяснить зрителям, какие чувства испытывал по ходу матча. Да, мне на самом деле нравится быть честным», — сказал россиянин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после напряженного четвертьфинала на стартовом турнире Большого шлема, в котором россиянин одолел канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4, интервьюер на корте спросил о мыслях теннисиста во время первых двух неудачных партий. По словам Медведева, он подумал о великом чемпионе Джоковиче. Вторая ракетка мира задумалась о том, как бы серб выкрутился из этой ситуации.