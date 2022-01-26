Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

США передали России свой ответ на предложения по гарантиям безопасности

Политика
США передали России свой ответ на предложения по гарантиям безопасности

Вашингтон передал Москве ответ на предложения по вопросу гарантий безопасности. Соответствующую информацию обнародовала американская компания Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что американский посол в России Джон Салливан прибыл в Министерство иностранных дел РФ около 19:30 по московскому времени.

Также сообщалось, что Белый дом не намерен идти на уступки в вопросе гарантий безопасности с Россией. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс.

#сша #рф #гарантии