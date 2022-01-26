Новая водная «копилка» поможет Крыму заменить Северо-Крымский канал

Главная и самая длинная река полуострова Крым – Салгир – может стать для региона еще одной «водной копилкой», и помочь в решении проблемы с водоснабжением населения.

Об этом со ссылкой на крымских ученых сообщает издание ForPost, которое отмечает, что проблема с водоснабжением Крыма остается актуальной, несмотря на заполненные водохранилища и обильные снегопады на полуострове.

Решением этой проблемы может стать использование очищенной воды из самой длинной реки полуострова. Об этом местные учены говорят уже больше года.

До сих пор течение реки Салгир никак не использовалось из-за того, что по ее берегам расположено множество предприятий якобы загрязняющих воду, а также из-за сельхозугодий, использующих удобрения, которые через почву также попадают в реку. В итоге тысячи кубометров пресной воды впустую утекают в море.

О ситуации рассказал доктор технических наук, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Крымского федерального университета, профессор Илья Николаенко.

«[В прошлом году] 70 миллионов кубов было сброшено в море. Почему бы эту воду не использовать? Во-первых, для питьевой цели, во-вторых, для сельского хозяйства», — предложил ученый.

Как напомнил Илья Николаенко, мировая практика уже доказала, что до уровня пригодности можно очистить воду почти любого качества. И это уже подтвердили на кафедре водоснабжения, водоотведения и санитарной техники КФУ имени Вернадского, где исследовали состав воды из реки Салгир.

Специалисты, отбиравшие воду в разное время года и в разных местах по течению Салгира, подобрали технологии, которые позволят наладить оптимальный режим ее очистки с использованием ультрафиолета, окислителя, порошкового угольного сорбента, реактивов-коагулянтов и других реагентов.

Затем крымские ученые передали собранную ими информацию и наработки московскому ООО «Водгео Инжиниринг», сотрудники которого испытали разработанные в Крыму технологические параметры в динамических условиях на пилотном проекте.

В настоящее время исследования продолжаются и если их результаты окажутся успешными, данные технические параметры начнут применяться для очистки воды Салгира, в частности на расположенных в 50 километрах от Симферополя водопроводных очистных сооружениях «Жаворонки» гидроузла «Межгорное». В результате чистой пресной водой будет обеспечиваться не только Симферополь, но и Севастополь, и Евпатория с окрестностями.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

Межгорное водохранилище в последние годы пустует, напомнил Илья Николаенко, но раньше оно являлось частью системы наливных водохранилищ Северо-Крымского канала. А теперь в него можно было бы направить естественный сток реки Салгир, который пока во время зимнего и весеннего половодья сбрасывается в залив Сиваш. К тому же зимой, когда не нужно тратить воду на полив сельхозугодий, ее самое время накапливать в водохранилище.

Таким образом разработанные крымскими учеными технологические параметры очистки воды могут оказаться очень выгодными для полуострова и для его жителей, так как сохранять воду Салгира гораздо дешевле – в десятки раз – чем опреснять морскую воду. Особенно, если учесть, что очистные сооружения уже имеются, а энергозатратность очистки гораздо ниже, чем у опреснения.

Ученые КФУ вели научно-исследовательские работы в рамках комплексного плана, направленного на обеспечение Крыма и Севастополя пресной водой, по распоряжению Правительства РФ.